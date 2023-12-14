فنانة شهيرة جعلت تشهر أديل بالتوتر .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة البريطانية أديل أن إحدى الشخصيات الشهيرة جعلتها تشعر بالتوتر الشديد خلال عرضها في لاس فيغاس.

وقالت أديل، في مقابلة لمجلة “هوليوود ريبورتر”، إنها صعقت بعد أن شاهدت شخصية مشهورة وسط الجمهور في حفلتها، جعلتها متوترة حقاً لدرجة أن أمعائها كادت أن تتقطع، وأنها أفسدت عرضها بأكمله.

وقالت إن ليدي غاغا هي الشخصية التي كان لها هذا الأثر عليها. وعلى الرغم من صداقتهما المزدهرة، بدأت أديل في الانهيار عند رؤية ليدي غاغا وسط الحشد، وكافحت للحفاظ على رباطة جأشها أثناء الأداء.

وتحدثت أديل أيضاً عن سبب عدم رغبتها في العودة إلى موطنها الأصلي لندن بعد انتقالها إلى لوس أنجلوس في عام 2016، وقالت إنها تعاني من إكتئاب موسمي سيء للغاية، لذا فإن الطقس في لوس أنجلوس يناسبها أكثر من طقس لندن، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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