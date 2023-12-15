شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يعلن عن موعد حفل "الأساتذة 3 " يناير المقبل بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مدحت صالح عن إقامة حفل الأساتذة 3 يوم الأحد الموافق السابع من يناير من العام المقبل، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع انستجرام وكتب : "حفل الأساتذة بالمسرح الكبير، ترقبوا لينك الحجز قريباً على موقع Tazkarti أو من خلال الاتصال على 15355".



مدحت صالح على انستجرام

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح رفع خلال حفل الأساتذة السابق والمعروف باسم الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".



مدحت صالح

كما تألق النجم مدحت صالح وقتها خلال حفل "الأساتذة 2" بعدد من أغانيه منها "زي ما هي حبها"، كما قدم أغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مدحت الموسيقار خالد حماد الذي قدم لحن الأغنيتن، وصعد على المسرح وعزف الأغنيتين.

وغنى النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 أغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد.