شكرا لقرائتكم خبر عن طه الدسوقى يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "حالة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان طه الدسوقى عن انتهاءهم من تصوير أحداث مسلسل "حالة خاصة" من خلال حسابه على موقع فيس بوك، وذلك بمشاركة متابعيه صورة من احتفاله هو وفريق العمل بانتهاء التصوير من المسلسل المفترض عرضه على شاشة WATCH IT.

وكتب طه الدسوقى : " تمت بحمدالله فركش مسلسل "حالة خاصة"، إخراج عبد العزيز النجار وكتابة مهاب طارق وها يتعرض قريب على WATCH IT".

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظهر عرضه قريباً، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال حسن أبو الروس، مشاركته بظهور خاص فى حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" الذى تم عرضها مؤخراًَ على قناة ON، من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.