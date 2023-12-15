ثيودور رايمي بدأ مسيرته الفنية بهذا العمر الصغير .. وإشتهر بأفلام الرعب

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل ثيودور رايمي وهو ممثل أميركي ولد ونشأ في ديترويت ميشيغان.

بدأ تيد ريمي حياته المهنية في عمر 17 عامًا ويمتلك الآن 40 عامًا من الخبرة في عمله. اشتهر الريمي بظهوره في عروض الرعب والأفلام والمسلسلات وآخر أعماله؛ لعبة رعب ملتقطة بالحركة. لكنه لعب شخصيات مختلفة في حياته المهنية، مما سمح له بالتأقلم بشكل مثالي مع أي دور معين. اشتهر الممثل بدوره شريف ترافيس هاكيت في The Quarry، وTim O'Neill في Sea Quest، وTed Hoffman في Spiderman، وHenrietta، وChet Kaminski في سلسلة Evil Dead، وJoxer the Mighty في Xena Warrior Princess. تشتهر عائلة الريمي بعملها وتتولى أدوارًا مهمة في صناعة السينما الأميركية، تيد هو الأخ الأصغر للكاتب إيفان ريمي والمخرج سام ريمي.

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