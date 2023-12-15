موجة من السخرية على أيلون ماسك بعد سوء فهمه لمشهد "مستفز" من فيلم جوليا روبرتس

ميرنا وليد - بيروت - أثار رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك موجة سخرية بعد اعتراضه على مشهد من فيلم "اترك العالم خلفك" الذي يتضمن سيارات تسلا.



وتم إصدار الفيلم الطويل المثير، من بطولة النجمة العالمية جوليا روبرتس وإيثان هوك، يوم الجمعة 8 ديسمبر، وسرعان ما دخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة.

ورغم ما حققه الفيلم من مشاهدات، إلا أن إيلون ماسك عبر عن اعتراضه على مشهد وصفه بـ"عدم دقة الحبكة".

ويظهر المشهد الذي نشرته منصة "نتفلكس" مطاردة زوجين، والذين لعب دورهما جوليا روبرتس وإيثان هوك، بواسطة سيارات تسلا الكهربائية ذاتية القيادة، وينتهي بها الأمر بالاصطدام بعضها ببعض، ما يتسبب في تراكم هائل على الطريق.

وردا على المشهد، كتب ماسك في منشور له: "تستطيع تسلا الشحن من الألواح الشمسية حتى لو تحول العالم إلى "ماد ماكس" بالكامل (Mad Max /فيلم يتحدث عن فترة ما بعد الكارثة البشرية)، ولم يعد هناك المزيد من البنزين".

وكان مؤسس شركة تسلا يحاول تسليط الضوء على أن السيارات يمكن أن تنجو من موقف مروع خال من الكهرباء.

ولكن مستخدمي "نتفلكس"، سخروا منه قائلين في تعليقاتهم إنه فشل في فهم هذا الجزء من الفيلم والذي كان يهدف إلى توضيح كيفية الاستفادة من التكنولوجيا ضد الإنسانية.

وأضاف أخر: "لقد كانت سيارات تسلا ذاتية القيادة، تقود نفسها إلى هذا الطريق عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ليصطدم بعضها ببعض وتسد الطريق للخروج. سبب آخر يجعل هذا النوع من التكنولوجيا غبيا". "إذا شاهده إيلون بالفعل فسيعلم أن تعليقه لا علاقة له بالموضوع".