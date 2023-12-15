فيديو.. راكان المغيري يعلن انضمام قعيد المجد كضيف دائم لبرنامج مجلس الصياهد

أعلن الإعلامي راكان المغيري، مقدم برنامج “مجلس الصياهد”، عن انضمام مشهور التيك توك، “قعيد المجد”، كضيف دائم للبرنامج. وجاء إعلان المغيري خلال إحدى حلقات البرنامج، حيث أشاد بمشهور التيك توك قعيد المجد ووصفه بأنه له بصمة خاصة وشخصية مميزة. وأشار إلى أن قعيد المجد يقوم بجولات وصولات متنوعة، فهو يصور الذبائح ويشتري قعدانًا لأبيه.

وأضاف المغيري: “يوم نلتقي بقعيد المجد، نجده يرتدي أحسن الماركات العالمية في عواصم دولية، وفي يوم آخر نجده عاصب رأسه تحت عرقوب ناقته. شو هذا التناقض يا قعيد؟”.

وبدوره، أجاب قعيد المجد قائلاً: “ما هو تناقض؟ هذه الأشياء أحبها منذ ولادتي. ولو كنت أملك ملايين الدنيا، قلب العزيز على قلبي”. ثم أضاف وهو يضحك مع أحد الضيوف: “مشاري، لازم نلبسك جوتشي”. وعندما سأله أحدهم عن معنى جوتشي، رد قعيد بابتسامة قائلاً: “وجبة وسط”، ما أثار ضحكات الحضور. وأكد قعيد المجد أنه يشعر بالشرف للانضمام كضيف دائم إلى برنامج “مجلس الصياهد” لمدة 7 أيام القادمة.

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