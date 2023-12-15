فيديو.. الفنان البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي يفارق الحياة على المسرح والكشف عن السبب!

تم توثيق مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الفنان البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء غنائه على المسرح، بعد أن تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وتوفي أمام أعين الجمهور.

ووفقًا للفيديو، فقد كان الفنان يحيي حفلًا غنائيًا في فييرا دي سانتانا بالبرازيل مساء أمس الأربعاء، ثم سقط فجأة على المسرح.

صرحت زوجة الفنان بأن صحته كانت جيدة ولم يعان من أي مشاكل صحية معروفة سابقًا. وفي الوقت نفسه، أشار البعض إلى أن حوادث مماثلة وقعت مؤخرًا في أحداث فنية أخرى. تعمل الجهات المعنية حاليًا على التحقق من تفاصيل الحادثة وسبب الوفاة. وأعلن المستشفى أنه سيتم تحديد تفاصيل الوفاة بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الجثة. تلك هي المعلومات المتاحة حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر التحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.