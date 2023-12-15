شاهد.. لماذا سمي مشهور التيك توك السابق قعيد المجد بهذا الاسم ؟

كشف مشهور التيك توك السابق، قعيد المطيري، عن سبب تسميته بهذا الاسم الغريب. وخلال لقاءه في برنامج مجلس الصياهد الذي يعرض على قناة الصحراء، أوضح قعيد المطيري تفاصيل الموقف الذي أدى إلى تسميته بهذا الاسم.

وقال قعيد خلال اللقاء: “حدثت موقفًا بيني وبين والدي أثناء مشاركتي في مسيرة للإبل، وفي وقت معين قمت بإزعاج والدي بشكل متكرر خلال المسيرة. فأجابني والدي قائلاً: ‘أنا لن أناديك بالاسم يزيد بعد الآن، سأناديك قعيد فقط'”.

وأكد قعيد بفخر أن اسمه الحقيقي هو يزيد، ولكنه يفتخر بأن يكون معروفًا باسم قعيد. يُذكر أن قعيد المطيري حقق شهرة واسعة عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك بمحتواه المميز والمرح، واكتسب جمهورًا كبيرًا من المتابعين.