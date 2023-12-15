أبرز لقطات وملخص حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الخميس فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام بحضور المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني لمهرجان الجونة ماريان خوري وسط نخبة من النجوم وصناع السينما من مختلف الجنسيات حول العالم.

بداية حفل الاتتاح

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري وسط وقوف الحضور منهم المخرج عمرو سلامة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة صبا مبارك، الفنان أمير المصري، الفنان محمد شاهين، الفنان جمال سليمان، الفنانة نسرين طافش، المخرج مروان حامد، إلى جانب عرض فيلم وثائقي تضمن العديد من الأعمال السينمائية التي تطرقت للقضية الفلسطينية واحتلال الدول الكبرى للشعوب المستضعفة وهو القسم الخاص الذي كشفت عنه إدارة المهرجان هذا العام بعنوان "نافذة على فلسطين" بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

كلمة محمود حميدة

صعد على مسرح حفل الافتتاح الفنان الكبير محمود حميدة الذي ألقى كلمة بمناسبة الدورة السادسة للمهرجان قائلا: "السيدات والسادة الحضور من ضيوف المهرجان الزملاء الأعزاء من صناع السينما من جميع أنحاء العالم، أهلًا ومرحبًا بكم في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الاستثنائية الدورة السادسة، أقف اليوم أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعا وهي مسؤولية تسليط الأضواء لى أكثر أوقات الإنسانية ظلامًا فنحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، وعلينا واجب لأننا رواة القصص غير المروية وحاملوا الحقائق غير المريحة ومن قصص اليأس نستطيع أن نسلط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع.

واستكمل: "لدينا القدرة على أن نكون محفزين للتغيير لأن القهر ليس مجرد فصول تاريخية ولكنه جروح حية تتطلب الاعتراف والفهم من أجل الشفاء، فلتكن أفلامنا شهادة على صمود الروح الإنسانية وأملًا في وجه الظلام، السيدات والسادة أشكركم جميعًا على الحضور وأنا في هذه الكلمة مكتوب هنا أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حداد، ولكن أنا مش هطلب الطلب ده، لأن الحداد مثلما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان وأنا لا أريد أن أنسي ولا أريدكم أن تنسوا".

إليانا تغني أول فقرة

كما أحيت حفل الافتتاح المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا وقامت بتقديم أغنية بعنوان "خلص الحكي" وسط تفاعل المتواجدين.

كلمة انتشال التميمي مدير المهرجان

وشهد حفل الافتتاح صعود مدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري، وعبر التميمي عن سعادته بالدورة السادسة للمهرجان قائلا: "باسم مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة أحب أن أرحب بكم، وأتمنى لكم دورة ناجحة ومثمرة خلال السنوات الست الماضية واجهت المهرجان مجموعة من التحديات منها الكوفيد لكن خرج من هذه التحديات بتجربة أفضل وبقوة أكثر، هذه السنة قررنا إقامة الدورة بالرغم من تأجيلها وكان الظرف صعب جدًا".

كلمة ماريان خوري

وكان للمدير الفني للمهرجان ماريان خوري كلمة، قالت فيها: "انا انضميت للمهرجان وعندنا برنامج حافل جدًا 80 فيلم إن شاء الله تقدروا تتفرجوا على الأفلام في خلال الأسبوع ، أنا فخورة وسعيدة جدًا اني انضميت لمهرجان الجونة السينمائي وخاصة في دورته الاستثنيائة، انا انضميت للمهرجان بعد مهرجان كان على طول كان في شهر يونيو اللي فات وكان فيه اعتقد من أيامها رغبة من المؤسسين أنهم يغيروا صورة المهرجان لأن المهرجان دايمًا من دورته الأولي، انه مهرجان اتولد كبير ومن دورته الأولى قدر أن هو يلاقي لنفسه مكانة مش بس في العالم العربي لكن دولية وينافس مهرجانات كتير".

واستكملت: "ولكن اعتقد كان في رغبة أن يبقي فيه تسليط الضوس اكتر على دور المهرجان في الصناعة ودور المهرجان في تمكين الشباب وعلى المحتوي أكتر من المظاهر، أنا سعيدة جدًا أني انضميت للفريق وانا سعيدة جدًا بالحضور انهاردة اللي هو مصدق أن المهرجان ده له مكانة مهمة وله رسالة مهمة وعايزة أخص بالشكر لجان التحكيم اللي فعلًا حضروا بعد ما اتغير الميعاد مرتين".

كلمة يسرا بمهرجان الجونة

كما ألقت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائية كلمة بمناسبة الدورة السادسة، قائلة: " منورين لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك لا يهمني لونك ولا مكانك يهمني الانسان ولو مالوش عنوان ده مش كلامي ده كلام الشاعر عبد الرحيم منصور اللي غناه الكينج محمد منير في فيلم للعبقري يوسف شاهين حدوتة مصرية اللي شرفت اني مثلت فيه".

وأضافت: "المهرجان شعاره سينما من أجل الإنسانية ومعتقدش ان في أداة أقوى من الفن تفكر الإنسان بإنسانيته، سلاح قوي ومؤثر، وبنهدي كل لقطة لشعب عظيم علم الدنيا كلها اسمى معاني الانسانية شعب شعب عدوه بيحاربه انعدمت منه الإنسانية اطفال ستات ورجالة وشباب، شباب فلسطين العظيمة القوية انتوا ديما في قلوبنا".

وقامت "يسرا" بتقديم المخرج مروان حامد الذي تم تكريمه بجائزة "الإنجاز الإبداعي" قائلة: " هو مخرج استثنائي وجاي من عيلة استثنائية بدون شك والده كان من أجرأ الشخصيات اللي قابلتها كاتب ومفكر ومنتج عظيم وعمل أفلام مهمة والدته من أهم اعلاميين مصر وهو مخرج كبير مش في السينما في إنجازاته اللي حققها في الوقت القصير انا مش هقول اسمه غير لما نتفرج على الفيلم ده سوا".

كلمة المخرج مروان حامد

ليصعد بعدها مروان حامد، على مسرح حفل الافتتاح وقام بتحية المتواجدين، قائلا: "الشكر والتقدير للفنان والصديق يسرا شرف كبير ان يسرا تقدمي لي الجايزة، دي جايزة لوحدها احب اشكر مهرجان الجونة اتوجه بالشكر للمهندس نجيب وسميح وانتشال التميمي واللجنة الاستشارية للمهرجان كنت اتمني والدي يكون موجود انهاردة انا بهدي والدي ووالدتي هذا التكريم لان مهما وصفت هما ازاي اثروا فيا وأصحاب الفضل الأكبر في كل شئ والتكريم ده ليهم وبهدي لها هذا التكريم وعاوز اشكر زوجتي على المساندة الدائمة لي والدعم تحية شكر وتقدير وعرفان لاستاذي المخرج الكبير شريف عرفة وسعيد جدًا لدعمه الدائم ليا والمخرج الكبير سمير سيف وخيري بشارة وجميع استاذتي في المعهد العالي للسينما".

واستكمل: "أنا مدين بفضل كبير جدًا للنجم الكبير والإنسان العظيم عادل إمام، أوقات عملي معاه هي أسعد أوقاتي ومش ممكن أنسى الدعم الكبير اللي اداهوني في فيلم عمارة يعقوبيان والنجم الراحل نور الشريف واحب اشكر كل الناس اللي اشتغلوا معايا في فيلم عمارة يعقوبيان التكريم والتشجيع ده هو تكريم لكل شركائي واحب اشكر أحمد مراد اللي اشتغلت معاه معظم أفلام، وناهد نصرالله انسي ابو سيف سامح سلمي واصدقائي الاعزاء هشام نزيه عباس أبو الحسن خالد حماد وخالد مرعي وخالد مرتضى".

وأنهى كلمته بتحية إدارة المهرجان قائلا: "بحيي مهرجان الجونة على اصراره إقامة دورته وبحيي كل الزملاء الاعزاء من الفلسطينيين وبحيي مهرجان الجونة لإقامة برنامج للسينما الفلسطينية".

كلمة الدكتور مختار يونس

كما قام الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في المعهد العالي للسينما بتقديم فقرة ضمن فعاليات حفل الافتتاح وعبر عن سعادته كونه خريج ثالث دفعات المعهد في تاريخه وعن تدريسه في قسم الإخراج حتي وقتنا هذا وعلق قائلا: "من أيام فقدنا أخ وصديق وفنان كبير وخريج أول دفعة للمعهد العالي للسينما حبيبي وأخويا الفنان العظيم أشرف عبد الغفور".

كلمة المهندس سميح ساويرس

وحرص المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان على تحية الحضور وصعد على المسرح لإلقاء كلمة بمناسبة هذه الدورة الاستثنائية قائلا: " طبعًا لكم أن تتخيلوا قد ايه الواحد كان هايب انهاردة بس الصراحة بعد الانجاز اللي معمول هنا وبعد كل اللي شفناه أنا سعيد جدًا أن أنا كان عندي الجرأة اني أعمل هذا المهرجان السنة دي، أنا كان رأيي في ظل الظروف السيئة اللي في المنطقة بالعكس احنا لازم نوري ان احنا عندنا حضارة وأخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا سينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس عشان ميطلعش الكلام مفيش غير منظر واحد بيموت الناس إنما برضه في شعب عاوز يعيش وشعب زينا وشعب يستاهل كل خير".

وأنهى كلمته قائلا: "انا بشكر كل الحضور وان شاء اله نستمر في هذا المهرجان كل سنة ونشوفكم كل سنة وأرجو السنة الجاية تكون الظروف أحسن من النهاردة".

كلمة المخرج عمرو سلامة

وقامت المدير الفني للمهرجان ماريان خوري بتقديم فريق عمل فيلم الافتتاح "60 جنيه" على رأسهم المخرج عمرو سلامة الذي طلب من فريق عمل الفيلم الصعود على المسرح وعلق قائلا: " في أنواع من المشاريع وانت بتنتجها بتفتكر انت ليه بتحب الشغلانة دي، بشكركم أنكم عملتم الفيلم ده معايا واتمنى تشوفوا الفيلم، أنا فاكر فيلم شيخ جاكسون ضغطي علي ورحت المستشفى لما لقيت الناس كلها خارجة من الفيلم".

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