بـ"بدلة جريئة".. إليسا تغني "أيامي بيك" بمهرجان "ميدل بيست" (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت النجمة إليسا، منذ قليل، حفل غنائي بمهرجان "ميدل بيست - ساوند ستورم" المقام بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وغنت "إليسا" بالحفل أغنية "أيامي بيك"، كما ظهرت على خشبة المسرح وهي مرتدية "بدلة جريئة".

يأتي هذا الحفل ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافيس سكوت والفنان عمرو دياب، برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت خريطة حفلات مهرجان "ساوند ستورم" عدة مفاجآت قبل ساعات من إقامته منها ابتعاد الفنان محمد رمضان من المشاركة بعدما كان من المقرر أن يشارك في إحياء ثالث ليالي المهرجان مساء السبت 16 ديسمبر،.ويشهد يوم السبت مشاركة فريق كايروكي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأحمد سعد ، وحسن أبو الروس، والكويتية داليا المبارك.

النجم الأمريكي ويل سميث، كان صاحب المفاجأة الثانية، إذ من المقرر مشاركته مع الدي جي جيزي ديف، في تقديم فقرة غنائية، ضمن فعاليات المهرجان، مساء غد الجمعة.

وتشهد ثاني ليالي المهرجان، غدا الجمعة، أكبر حضور لنجوم الأغنية المصرية، وهم روبي، و حكيم، وحميد الشاعري، ورامي صبري، وعسيلي.

ومن النجوم العالميين المشاركين في المهرجان، مساء غدا المغني الأمريكي كريس براون ، والدي جي الهولندي مارتن جاركيس، وفريق الهيب هوب الأمريكي بلاك ايد بيز.

وفي ثالث ليالي مهرجان ساوند ستورم، أنضم مغني الراب فيفتي سنت، إلى نجوم الحفلات المقامة يوم السبت 16 ديسمبر، ومنهم الدي جي الهولندي أفروجاك، و فريق موسيقى الاليكتريك السويدي سويدش هاوس مافيا.

وتقام حفلات المهرجان على 8 مسارح، بمشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس.