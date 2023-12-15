نجمات اعتمدن اللون الأسود في إطلالتهن في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تنوعت الإطلالات في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بحفل الافتتاح، ومن بين هذه الإطلالات هناك بعض النجمات التي تألقت باللون الأسود.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النجمات التي تألقن باللون الأسود خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة.

صبا مبارك:

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا أسود اللون، بأكمام طويلة، وفتحة صدر كبيرة نسبيا، مع رقبة مطرزة بالألماس والكريستال، ممسكة بكليتش أسود اللون بخامة الجلد.

يسرا:

تألقت الفنانة يسرا بإطلالة هادئة في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، وارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياج بدرجات النيود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

علا رشدي:

ظهرت الفنانة علا رشدي في حفل افتتاح مهرجان الجونة، وارتدت فستانا باللون الأسود بصيحة الكت، مزود بكرانيش على منطقة الرقبة.

واعتمدت على مكياجًا قويًا، ساعد على إبراز ملامحها بشكل جذاب، واختارت أن تكون تسريحة الشعر ملموم، ومرفوعًا لأعلى.

نجلاء بدر:

تألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة سوداء في الدورة السادسة لمهرجان الجونة، إذا ارتدت فستان طويل باللون الأسود دون أكمام طويلة.

وظهرت بشعر بني فاتح، واختارت تسريحة شعر منسدلًا على الأكتاف، واعتمدت مكياج بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، ومجوهرات.

إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة رقيقة في الدورة السادسة لمهرجان الجونة، وارتدت فستانا طويلاً باللون الأسود ذات أكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر منسدلًا على الأكتاف، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، وحذاء باللون الأسود.