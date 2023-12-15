بعد انفصالها.. كاملة أبو ذكري: "اتجوزت مرتين ومش هحب تاني"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن زيجاتها، مؤكدة أنها تزوجت مرتين وانفصلت فيهما.

وقالت كاملة، ببرنامج"حبر سري": "اتوجعت أوي من الحب وكان جواز وطلاق وكل حاجة بتعدي ومش هحب وأرتبط تاني، وأنا اتجوزت مرتين مرة 3 سنوات ومرة 8 سنوات وتأثرت بها كثيرا لأنها كانت عشرة طويلة".

وتابعت: "الراجل الحقيقي اللي في حياتي أبويا وأخويا وغير كده مفيش، وممكن أبقى قوية في الشغل وضعيفة في الحب وأنا ست ضعيفة في الحب والحب كسرني".

وأضافت، أنها وقعت في اختيارات خاطئة في حياتها، متابعة: "اختارت غلط أوي ومش ندمانة وكل حاجة تعلمت منها وكنت أتمنى أكون نجحت في حياتي الشخصية زي حياتي العملية ويكون في سند وضهر وونيس ولكن أخويا وبنتي وحفيدي هم حياتي".