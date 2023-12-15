يسرا ولطفي لبيب وجمال سليمان.. 40 صورة من حفل افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

استقبل مسرح البلازا في مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر مساء الخميس ١٤ ديسمبر، حفل افتتاح الدورة السادسة ( الاستثنائية) من مهرجان الجونة السينمائي.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، بينهم: يسرا، هاني رمزي، لطفي لبيب، محمود حميدة، محمد فراج، أبو، محمد شاهين، المخرج تامر محسن، جميلة عوض، نور النبوي، جمال سليمان، إنجي علاء، إنجي علي، المخرج عمرو سلامة، محمد حاتم، أحمد داش.

وحرصت المتحدثون في كلماتهم وبينهم: يسرا، محمود حميدة، رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، انتشال التميمي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في صموده، مؤكدين أن فلسطين وشعبها في القلب.

ومنح المهرجان للمخرج مروان حامد جائزة الإنجاز الإبداعي، وسلمته التكريم النجمة الكبيرة يسرا.

وقدمت المطربة إليانا أغنية غصن الزيتون، كما غنى المطرب أبو أغنية باللغة الإنجليزية عن فلسطين، وعقب انتهاء الحفل تم عرض فيلم قصير بعنوان ٦٠ جنيه كفيلم افتتاح للدورة السادسة، وهو من إخراج عمرو سلامة.