إنجي علاء تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

خطفت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء الأنظار بإطلالة جذابة في أولى أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

ظهرت "علاء" بفستان أسود أنيق، مزين بالكشاكش حول الأكتاف والصدر، وقصير من الأمام وبذيل بسيط مزود بالكشاكش أيضاً منالخلف.

ونسقت من الإطلالة سوار ألماس أنيق، وكلاتش باللون السيلفر، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الهاديء.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها إنجي علاء عقب إعلان خبر انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.

تميزت إطلالة إنجي علاء بالبساطة والرقي، حيث اختارت اللون الأسود الكلاسيكي الذي يليق بجميع المناسبات.

كما أضافت الكشاكش لمسة من الأنوثة والنعومة إلى الفستان، مما جعلها تبدو أكثر جاذبية.

واختتمت علاء إطلالتها بلمسات من المجوهرات الأنيقة، مما أضفى عليها المزيد من الرقي والفخامة.