كيف ردت كاملة أبو ذكري على تصريح باسم سمرة بتعليمه التمثيل لنيللي كريم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت المخرجة كاملة أبو ذكري، على تصريح سابق للفنان باسم سمرة بأنه قام بتعليم الفنانة نيللي كريم التمثيل في مسلسل "ذات".

وقالت أبو ذكري، ببرنامج "حبر سري": "أول يوم تصوير مكنش في غير نيللي بس وخلتني أعيط كان مشهد لبنت عندها 18 سنة وفجأة لقينا نيللي عندها 18 سنة، ونيللي كريم موهوبة ومسلسل ذات كان مرحلة ونقلة فنية لنيللي".

وأضافت: "مفيش حاجة اسمها كده من تصريحات باسم سمرة والممثلين قدام بعض كل واحد بيدي للتاني ويعلو بعض، ومش معنى أن باسم سمرة وانتصار ممثلين كبار نقلل ونيللي نجمة كبيرة".

يذكر أن، مسلسل" ذات" عرض جماهيريا في 10 يوليو 2013، وشارك في بطولته باسم سمرة ونيللي كريم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.