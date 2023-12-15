شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون فى حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، ليعود القائمون على المهرجان ويقيمون دورة استثنائية بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان أبرزهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، انجى المقدم، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، داليا شوقى، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، انجى كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصرى، نور النبوى، المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى.

وحضر أيضاً الفنانين محمود حميدة، أحمد حاتم، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، أحمد داش، اللبنانى عادل كرم، صبا مبارك، أحمد داش، المخرج أبو بكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى، الإعلامية انجى على

بدأت فعاليات حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، وبعد ذلك عُرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني، وبعدها قدمت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

صعد انتشال التميمي مدير المهرجان برفقة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، لمسرح حفل الافتتاح وتحدثا عما عاصره مهرجان الجونة طوال السنوات الماضية، وقال انتشال التميمي: خلال السنوات الست واجه المهرجان تحديات كبيرة، لكنه خرج من التحديات بقوة أكبر، مؤكدا على أنهم قرروا هذا العام إقامة الدورة رغم تأجيلها قبل شهرين، بسبب ما كان يحدث وهو أمر قاسي، موضحاً، أنه كان من المقرر بدء المهرجان في أكتوبر ولكننا انطلقنا في ديسمبر رغم عدم توقف القصف، لأنه لابد أن يكون المهرجان فعل ثقافي وفني ويتطرق لما يحصل".

وصعد الفنان محمود حميدة لخشبة المسرح وقال: "أقف أمامكم لأتكلم عن المسئولية التي نتقاسمها جميعاً وهي تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسان صلابة". وتابع حميدة : "نحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، فنحن رواد القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ونستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع، فلتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية والأمل في وجه الظلام". واختتم حديثه: "في هذه الكلمة طُلب أن تقفوا حدادا ولكن مش هاطلب لأن الحداد كما نعبر فيه عن الحزن فهو دافع عن النسيان وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريد أن تنسوا".

منح المهرجان جائزة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج المصري مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج وعرض المهرجان فيلم قصير عن أبرز أعمال مروان حامد.

وقالت يسرا فى كلمتها "لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الانسان ولو مالوش عنوان"، مشيرة إلى أن المهرجان شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، ولا يوجد أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرة أن الفن سلاح، وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى "شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية، فى حين أن عدوه انعدمت منه الإنسانية"، موجهة رسالتها إلى الشعب الفلسطيني،

وتابعت: "انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا"، لتنتقل بعدها إلى التكريم، حيث تحدثت عن مروان حامد، وأكدت أن والده كان من أجرأ الأشخاص الذين التقت بهم.كما أن والدته شخصية إعلامية عظيمة، وأشارت إلى كون حامد مخرج كبير ليس في السن، ولكن فيما حققه داخل الوسط الفني، ليعرض بعدها فيلم عن أهم الأعمال التي قدمها مروان حامد.