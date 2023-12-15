كاملة أبو ذكري: "التدخل في عمل المخرج قلة أدب وفنان وحيد أسمح له بذلك"



محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت المخرج كاملة أبو ذكري، أن تدخل الفنان في عمل المخرج أمر غير مقبول ولم يحدث معها قبل ذلك، قائلة: "تدخل الفنان في عمل المخرج قلة أدب ومحصلش معايا ولكن بسمع أن في ممثلين بيتدخلوا في اختيار الممثلين اللي قدامهم واختيار الكاميرا وكتابة السيناريو".

وقالت كاملة، ببرنامج "حبر سري"، أن كل فرد في تصوير العمل الفني له مهنته والممثل الذي يتدخل في عمل المخرج يرسم طريقه للفشل، مضيفة: "اشتغلت مع نجوم كبار وعمري ما شفت عادل إمام بيتدخل في الإخراج أو السيناريو وده اللي بوظ الدنيا وكل واحد كان عارف شغلته".

وتابعت: "المخرج اللي يوافق على كده عشان عايز يشتغل ويرضي النجم ومش عايزين حد يقول دمه تقيل وبيبقى مخرج ضعيف والقصة مش زعيق ولا فرض رأي ولكن المخرج هو المسئول عن كل حاجة وهو القائد".

وعن رأيها في الفنان الوحيد الذي تسمح له بالتدخل في عملها، أضافت: "لو عادل إمام أو أحمد زكي هو اللي يعمل اللي هو عايزة وأي حاجة هيقولوها أوافق عليها وأي حد غيرهم مستحيل أوافق يتدخل في عمل الإخراج".