شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر بعد صلاة الجمعة بالرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد محروس عن موعد تشييع جنازة الفنان عادل أنور، شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر، حيث يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الاهرام للتعليم الأساسي.



منشور الفنان خالد محروس

وأعلن المطرب نادر أبو الليف وفاة شقيقه عادل، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

وكتب أيمن بهجت قمر: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.