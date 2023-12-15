بالفيديو- نانسي عجرم تبكي على المسرح لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الناشطون على الإنترنت تداول مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم من حفلتها الغنائية التي أحيتها في مونتريال في كندا في آذار/مارس عام 2023، وامتلأت وقتها المدرجات جميعها، حتى أن بعض الحضور بقي واقفاً طوال الحفل بسبب عدم وجود مقاعد لهم.



وأشارت بعض المعلومات إلى أن حفل نانسي عجرم كان قد ضم أكثر من 8000 مشاهد، الأمر الذي جعل الفنانة اللبنانية تتأثر بشدة، وتبكي بعد أن رأت هذا العدد الهائل من الحضور الذين تفاعلوا مع أغانيها ورقصوا وهتفوا طوال الوقت باسمها.

وكانت نانسي قد نشرت عبر حسابها الرسمي، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تبكي وسط حضور آلاف المعجبين، وقالت نانسي للحضور: "مرسي لأنكن بتحبّوني، مرسي لأنكن جيتوا، مرسي على وجودكن هون، وأنا لو ما إنتوا ولو ما محبتكن أنا ما كنت بلّلي أنا في هلأ".

