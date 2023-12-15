بالفيديو- أزمة قلبية تنهي حياة فنان شهير مباشرة على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي لأزمة قلبية أثناء غنائه مباشرة على المسرح، وأنهت حياته.

وفي التفاصيل، وأثناء أدائه أغنيته "Vai Ser Tão Lindo"، سقط هنريكي أمام الجمهور، الذين كانوا يوثقون هذه اللحظة عبر كاميراتهم، من دون معرفة أنهم يوثقون آخر لحظة بحياته، وذلك ليلة الأربعاء الماضي.

وتحدثت زوجة الفنان الراحل عن آخر أيامه، مؤكدة أنه كان يتمتع بصحة جيدة، وأنه لم يكن يعاني من أي مرض.

أما أحد أصدقاء الفنان الراحل، فأكد أنه مازحه، قبل ساعات من صعوده إلى المسرح، بشأن الإرهاق الذي بدا أنه يعاني منه، ورد هنريكي: "أنا متعب، أنا متعب".

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