نجم محبوب يطل بإعلان لحمالة صدر؟ وصورته تفـضح جسده المترهل

ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم التركي مراد بوز جدلا كبيرا بعد كشفه انه تلقى عرضا من أجل تصوير إعلان لماركة حمالة صدر للنساء مقابل مبلغ هائل، وذلك بعد انتشار صورته منذ 11 سنة والتي ظهر فيها بجسم غير رياضي.



مراد بوز هو فنان تركي شهير، من مواليد 7 آذار/مارس عام 1980. إشتهر بأعماله الغنائية والتمثيلية التي حققت شهرة واسعة في تركيا وخارجها، كما أنه عضو في لجنة تحكيم "ذا فويس" بنسخته التركية، والأحب الى قلب الجمهور والمشاهدين، إنضم مراد بوز إلى لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، بنسخته التركية، وكان معه ضمن لجنة التحكيم هاديسا وهوليا أوشار ومصطفى صندل، خلال الموسمين الأولين، أما في الموسم الثالث كان معه أبرو غوندش وجوكهان أوزاغوز وهاديسا.