ميرنا وليد - بيروت - لمحت المغنية الأميركية جيسيكا سيمبسون، البالغة من العمر 43 عاماً، عن عودتها إلى صناعة الموسيقى.

ونشرت جيسيكا عبر حسابها الرسمي، صورة لها ظهرت فيها وهي تقف أمام شجرة عيد الميلاد.

وتألقت جيسيكا مرتدية بيجاما بروسومات أرجوانية وفوقها رداء وردي، بدت فيها عفوية وجميلة.

وكتبت سيمبسون على منشورها تعليقاً، قالت فيه: "أشعر بالامتنان الشديد اليوم للفرص الجديدة، والإلهام لاجتماعات متعلقة بالموسيقى والمساعي الترفيهية الجديدة".

يذكر أن جيسيكا كانت قد وضعت حداً لمسيرتها الغنائية في عام 2010.

ويشار إلى انها كانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1999، بألبومها الأول "Sweet Kisses"، والذي يتضمن أغنيتها المنفردة الأولى الشهيرة "I Wanna Love You".





كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها لمدة 13 عاماً.. مغنية أميركية مشهورة تلمح لعودتها للفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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