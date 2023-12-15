مى فاروق تحيى حفل أم كلثوم الليلة فى دار الأوبرا المصرية

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة مي فاروق حفل ليلة أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، ويقود الحفل المايسترو سليم سحاب، وتقدم خلاله مجموعة متنوعة ومميزة من أغاني أم كلثوم.

مي فاروق

وكانت مي فاروق كشفت من خلال حسابها على "إنستجرام"، عن الإقبال الكبير للحفل، ونفاذ كافة التذاكر، فضلا عن مشاركتها فيديو من التحضير والتجهيز للحفل، أثناء عمل "بروفة" على الأغاني مع الفرقة الموسيقة.

يذكر أن مى فاروق طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.