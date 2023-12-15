شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تدخل المنافسات السينمائية بفيلمين يطرحان قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل النجمة ليلى علوى المنافسات على شباك التذاكر بفيلمين جديدين يعرضان قريباً، وذلك استمراراً للنشاط السينمائى التي تعيشه ليلى علوى في الفترة الأخيرة، اذ تنتظر عرض فيلمها الأول "آل شنب" في السينمات نهاية شهر ديسمبر الجارى وذلك بعد عرضه الأول فى مهرجان الجونة السينمائى فى الفترة من 14 – 21 ديسمبر.

ويشارك فيلم "آل شنب" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وتظهر خلال الأحداث والدة أسماء جلال وشقيقة سوسن بدر ولبلبة وهيدى كرم.



فيلم ال شنب

أيضاً تنتظر ليلى علوى طرح فيلمها "مقسوم" بدور العرض قريباً، حيث بدأ القائمون على الفيلم في عمليات الدعاية بطرح البوستر الدعائى الأول تمهيداً لعرضه في السينمات، والفيلم بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



البوستر الاول لفيلم مقسوم

وتستعد ليلى علوى لبدء تصوير أحدث أفلامها "جوازة توكسيك" الذى يجمعها بالفنان بيومى فؤاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشاركها في البطولة نسرين طافش ومحمد أنور وملك قورة وتامر هجرس، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.