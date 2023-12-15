ظافر العابدين يكشف عن حبه الأول

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن انه لن يطل في موسم رمضان 2024 بأي مسلسل، قائلا: "لن أتواجد بأي عمل في موسم دراما رمضان 2024، ولكن قدمت مؤخرا فيلم (أنف وثلاث عيون) واللي سعدت أيضا بتواجده في مهرجان البحر الأحمر، ولم أقلق من تقديمه سابقا لأن القصة مختلفة والعلاقات مختلفة عما قُدم من 30 سنة".



وأضاف ان حبه الأول هو التمثيل، قائلا: "حلم الإخراج كان عندي من 20 سنة وقدمته في فيلم (غدوة) والآن فيلم (إلى ابني) والقصة مختلفة، ومهم الحكاية تلمس قلبي فهذا يجعلني أكتبها وأخرجها بشكل معين ولكن التمثيل هو حبي الأول".

جاء حديث ظافر العابدين في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية المصرية إنجي علي.