ميرنا وليد - بيروت - أحدثت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية ضجة كبيرة بين الجمهور بعد نشرها صورا جديدة لها ظهرت فيها بـ المايوه، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وقد نالت هذه الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين، وكالعادة بدت لاميتا فرنجية بجسم رشيق، وفي إحدى الصور ظهرت تضع قبعة على رأسها.
وكانت فاجأت لاميتا فرنجية الجمهور بنشرها صور لها على حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدية الهوت شورت، ونالت الصور اعجاب عدد كبير من المتابعين، اذ استعرضت لاميتا جمالها، وبدت متألقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بأجرأ جلسة تصوير..هكذا أطلّت بالمايوه-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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