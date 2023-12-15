بوراك أوزجيفيت بالملابس الداخلية ويضع قرطا في أذنه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في بداياته في مسابقة عرض أزياء، والتُقط له حينها صورا بالملابس الداخلية ويضع قرطا في أذنه، اذ كانت تفرض عليه المسابقة الظهور بهذا الشكل، وقد فعلها الكثير من النجوم الأتراك غيره، الا ان بوراك رغم انتشار هذه الصورة لم يعلّق، وذلك بعد أن أصبح نجما له مكانته الكبيرة في مجال التمثيل، فهل يخجل بها؟ أم انها صورة من الماضي لا يعطيها أهمية؟.



وكانت تناقلت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو يوثّق لحظة لقاء بوراك أوزجيفيت بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، اذ ظهرا وهما يلتقطان صورة تذكارية في افتتاح موسم الرياض.