ياسمين رئيس بإطلالة راقية في إفتتاح مهرجان الجونة.. وسعره مرتفع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ليلة أمس، وخطفت الإنظار بإطلالة راقية ومميزة.

وإرتجت ياسمين فستاناً مميز من تصميم تيما عابد، باللون الأبيض طويل وضيق ومحدد عند منطقة الخصر بقماش لامع.

وقد أجرت ياسمين تعديلات على الفستان الأساسي وأضافت له عند الصدر نصف دائرة سوداء، وكاب.

وبحسب موقع البيع، فيصل سعر الفستان إلى الـ 3267 دولار.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، لتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

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