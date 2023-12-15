بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.. صورة لـ كارول صقر تتصدر وتغير واضح في ملامحها

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب دام لأكثر من عام عن مواقع التواصل الإجتماعي، وعن الظهور على الإعلام، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية كارول صقر، من ظهورها الأخير مع الأب طوني الخولي.



وقد تغيرت ملامح كارول صقر بشكل كبير، لكنها ما زالت جميلة كما عرفناها.

كارول صقر مغنية لبنانية تملك صوتاً رائعاً، إشتهرت بغنائها باللغة الإنكليزية وفازت بعدة جوائز في مهرجانات عالمية. أدت أغاني لعدة مسلسلات مكسيكية مدبلجة الى اللغة العربية. غنت ديو "قللي جايي" مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني وتعاونت مع الموسيقار الراحل ملحم بركات. متزوجة من الموزع الموسيقي هادي شرارة الذي إشتهر بتصريحاته النّاريّة وخلافاته مع عدد من العاملين في الوسط الفني.