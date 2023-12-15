أكرم حسني يدعو للشعب الفلسطيني..وهذا ما قاله لأحد المراسلين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

دعى الفنان أكرم حسني، أن تنزاح الغمة لدى الشعب الفلسطيني بالتزامن مع ليلة الجمعة، حيث قام بالدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني وخص أحد المراسلين الفلسطينيين بالدعاء.

ونشر "أكرم" مقطع فيديو للمراسل الفلسطيني الشاب "عبود" والذي اشتهر مؤخرًا بتقديم عدد من مقاطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لما يحدث من قصف متواصل من قبل الكيان الصهيوني لقطاع غزة، لتقوم إحدى القنوات الإخبارية مؤخرًا بتعيينه مراسلًا صحفيًا لمؤسستها.

وعلق "أكرم" على فيديو "عبود"، قائلا: "في ليلة الجمعة أدعوا ربنا يطمنا على أقوي وألذ مراسل من غزة، يا عبود يا برو اشتقنا لستوديو عبود وضحكتك".

ويعيش أكرم حسني مؤخرا انتعاشة فنية، حيث شارك كضيف شرف بأحداث الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" إلى جانب عرض مسرحيته "حتي لا يطير الدكان" في المملكة العربية السعودية، كما عرض له مؤخرًا فيلم "العميل صفر" ضمن موسم أفلام الصيف الماضي.

يذكر أن، أكرم حسني تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "بابا جه" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.