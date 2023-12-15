إنجي علاء من حفل افتتاح الجونة: "الفن سلاح قوي لمحاربة الشرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرصت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام وسط حضور كبير لنخبة من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت "إنجي" صورة لها من كواليس حفل الافتتاح عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعبرت عن سعادتها قائلة: "من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، سعيدة بحضور هذه الدورة الاستثنائية تحت شعار سينما من أجل الإنسانية وبإضافة برنامج مهدى من المهرجان إلى السينما الفلسطينية، فالفن سلاح قوي في محاربة الشرور ولنصرة القضية الفلسطينية".

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائية، إلغاء كافة الاحتفالات هذا العام مساندة لما يمر به الشعب الفلسطيني وقاموا باستبدال السجادة الحمراء بأخرى تشبه الرمال في دورة استثنائية ستشهد العديد من الفعاليات الفنية وسط مشاركة عدد كبير من صناع السينما الشباب في محاولة من إدارة المهرجان لتسليط الضوء على المواهب السينمائية الشابة.

يذكر أن، متابعو الفنان يوسف الشريف فوجئوا بإعلان انفصاله عن إنجي علاء نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد زواج دام 14 عامًا وأنجبا خلالها أبنيهما "عبدالله وعبد الرحمن"، وعلق الشريف وقتها: " قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وانجي علاء انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا، دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير، أشهد الله يا انجي اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي، الحمد لله على كل شئ".