شكرا لقرائتكم خبر عن المسرحي الكبير غنام غنام: دورة مهرجان المسرح العربي ببغداد ستكون الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان العربي الكبير غنام غنام لليوم السابع عبر لقاء أجراه معه الكاتب جمال عبد الناصر لتليفزيون اليوم بأن الدورة المقبلة من مهرجان المسرح العربي والتي ستقام ببغداد بالعراق في شهر يناير 2024 ستكون الأكبر من حيث الكم والكيف، فعدد الأيام 9 أيام لأول مرة وهناك 136 مشارك في المؤتمر الفكري و20 كتاب جديد عن المسرح العراقي، وتكريم 36 فائز في المسابقات المختلفة بالمهرجان، ولدينا حوالي 600 مسرحي عربي في بغداد من كل الدول العربية .

وأضاف الفنان الفلسطيني الكبير وأحد كوادر الهيئة العربية للمسرح المنظمة للمهرجان بأن هناك 20 عرضا مسرحيا مشاركا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .

وأشار أن مدينة بغداد مدينة حية ونابضة وجمهورها غير عادي ومثقفيها ونقادها استثنائيين ، وهي مدينة ذات عمق ثقافي وتاريخي كبير ، ولذلك ستكون الدورة المقبلة كما أتوقع لها دورة استثنائية ومميزة .

جدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني الكبير غنام غنام شارك بعرضه "بأم عيني 1948 " من تأليفه وإخراجه وأدائه أيضا في الدورة 24 بمهرجان أيام قرطاج المسرحية ضمن برنامج مسرح العالم، والعرض يتعمق في القضية الفلسطينية بأسلوب وأداء مؤثر وصادق لفنان فلسطيني يوثق ويرصد زيارة حقيقية (غير معلنة) للأرض المحتلة منذ 1948 والتي قام بها عام 2017، حيث رصد انتصارات يومية يحققها الفلسطينيون البسطاء لينتصروا على احتلال وطنهم وحقهم، وشواهد حياتية يومية، وزيارة للبيت الذي ولد فيه غسان كنفاني عام 1936 وهُجِرَ منه عام 1948 ورغم عشرات السنوات من الاحتلال لا زال يسمى ببيت غسان، كل حجر في عكا يقول "الأرض بتتكلم عربي"، العرض يتحدث عن هشاشة الاحتلال، وبالتالي يطرح أكثر من سؤال.

العرض يعد حلقة ثالثة بعد عرضين قدمهما الفنان غنام غنام وهما (عائد إلى حيفا) و(سأموت في المنفى) ، والعروض الثلاثة لها منهجية هي أنها تقدم في فضاء قاعة مفتوحة وليس خشبة مسرح.