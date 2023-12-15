عرض فيلم “٦٠ جنيه” للمخرج عمرو سلامة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير “٦٠ جنيه” للمخرج الشهير الحائز على الجوائز عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه “شيخ جاكسون” الدورة الأولى من المهرجان عام ٢٠١٧.
قصة “٦٠ جنيه”، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام. تمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والإندماج معه فكريًا.
“٦٠ جنيه” بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد ومونتاج أحمد حافظ.
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