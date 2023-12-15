مهرجان الجونة السينمائي يحتفى بالعاملين في مجال الكلاكيت ويكرّم خيري فرج ومحمد كيلاني 

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شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، احتفاء المهرجان بالعاملين في مجال الكلاكيت، حيث عرض فيلم عن الكلاكيت، ومنح خيري فرج ومحمد كيلاني تكريم خاص، وهما من أشهر من عمل في مجال الكلاكيت بالسينما المصرية.
تأسس مهرجان الجونة في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.
يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.
تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.
أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.
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