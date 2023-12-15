ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لـ هنادي، إبنة الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة هنادي، وأثنوا على إطلالتها وأناقتها، معبرين عن محبتهم لها ولوالدتها.

وشبه الكثير من المتابعين هنادي بالممثلة المصرية ياسمين صبري، وبعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، في حين أن فيفي عبده تفضل أن لا يتم تشبيه ابنتها بأحد.

هنادي هي إبنة فيفي عبده من زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي.

هنادي لم تدخل مجال الفن، وفضلت أن تبقى بعيدة عن الأضواء.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة فيفي عبده تخطف الأنظار.. والجمهور يشبهها بـ ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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