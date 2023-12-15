بالفيديو- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تلاعب كلبها وتتألق بلوك أسود ساحر

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بأخر إطلالة لها على الجمهور، بعد أن شاركت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص ظهرت فيه بأجواء ميلادية من أمام الشجرة المزينة والمضيئة وهي تلاعب كلبها، وظهرت تيا بلوك مميز إرتدت فيه توب باللون الأسود ضيق ذات أكمام طويلة مكشوف الظهر مع تنورة سوداء من الجلد اللامع طويلة ولإكمال اللوك وضعت في قدميها حذاء ضخم باللون الأسود، وتركت تيا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت هنأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ابنتها تيا ديب بعيد ميلادها وذلك عبر نشرها صورة جمعتهما من أحدث ظهور وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لها.

وبدت نوال في الصورة مرتدية بدلة باللون الموف، أما تيا فظهرت بجاكيت واسعة سوداء مخططة باللون الأبيض، وكانتا متعانقتين وأرفقت نوال الصورة برسالة معايدة جاء فيها: "أتمنى لك أسعد عيد ميلاد يا كنزي الثمين".

إشارة إلى أن تيا ديب التي تخصصت في تصميم الأزياء قد أتمت من العمر 25 عاماً إذ إنها مولودة في عام 1998.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ تيا العمر المديد المليء بالصحة والسعادة وتحقيق كل الطموحات التي تصبو إليها.

