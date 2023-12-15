ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية هاجر أحمد زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال صور لهما شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة المكرمة في السعودية، وعلقت هاجر على المنشور موجهةً رسالة إلى زوجها في هذه المناسبة قائلةً: "لبيك اللهم لبيك" الحمد لله الذي ابلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء، النهاردة اول يوم في السنة الجديدة لزوجي "احمد" تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله ،كل عام وانت الي الله اقرب واكرم".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- من مكة المكرة وأثناء أداء العمرة..هاجر أحمد تعايد زوجها بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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