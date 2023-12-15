ساندرين الراسي تفاجئ مدير أعمالها شربل نعمة بعيد ميلاده-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومحببة، قامت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي بمفاجأة مدير أعمالها شربل نعمة بمناسبة عيد ميلاده، وذلك اثناء اجرائه إتصال هاتفي مع شركة عالمية من أجل عمل فني كبير.



وتلقى شربل نعمة التهاني من قبل الكثيرين متمنين له طول العمر واياما جميلة، بدوره وجّه شربل الشكر الكبير لـ ساندرين على هذه المفاجئة المميزة، اذ من المعروف انها ما زالت تعيش أياما صعبة بسبب فراق شقيقها الفنان جورج الراسي، لكن أحبّت ساندرين ان تقوم بهذه الخطوة كعربون وفاء واحترام لمدير أعمالها لا أكثر، وقد نشر صديقهما إيزاك فريم صور من المناسبة.