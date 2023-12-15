عمرو أديب: "هذا الإعلامي لديه عقدة نفسية تجاهي ومحاولة اغتيالي مستمرة منذ أكثر من 25 سنة"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب أحد الإعلاميين دون أن يسميه، اذ كتب على حسابه الخاص: "من أرقامي القياسية كإعلامي، أنني أكثر الأسماء ذكرًا في الإعلام بكل أنواعه.

ولكن في الآونة الأخيرة، أرى اسمي بشكل يومي في برنامج أحد الإعلاميين، وكأن الدنيا لا يوجد فيها أسماء أخرى غيري”.

وأضاف: “هناك احتمالان: إما أن هذا الإعلامي لديه عقدة نفسية تجاهي، أو أن سيده يدفع له مقابل كل مرة يذكر فيها اسمي. لم تعد الحملات الخارجية تلك تعنيني في شيء، فأنا أرى اسمي على رأس الفيديو ولا أفتحه حتى، لأن محاولة اغتيالي من نفس الجهة ونفس الممول مستمرة منذ أكثر من 25 سنة".

وتابع: "أقول إن ذلك رزق عصابات الاغتيال، ولكن ألم يحن الوقت ليعرف الممول أنني لن أموت بأمره، ولكن بأمر المولى عز وجل؟ لقد صرف هؤلاء مبلغًا كبيرًا من المال كان كفيلا بتغيير أشياء كثيرة في مجتمعاتهم، ولكنهم فضلوا أن يصرفوه على محاولة قتلي".

وختم: "ليدفع الممول ولتنبح الكلاب، ولن أضحك وأتعجب كل صباح".