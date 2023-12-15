ندوة "مستقبل اللغة العربية من منظور الذكاء الاصطناعي" بمكتبة مصر الجديدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة، ندوة بعنوان: "مستقبل اللغة العربية من منظور أدوات الذكاء الاصطناعي"، وذلك غدٍ السبت، في تمام الساعة 5.30 مساءً.

وقال الدكتور نبيل حلمي، إن هذه الفعالية الثقافية تأتى مواكبة لليوم العالمي للغة العربية، وسوف يلقي الدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون محاضرة عن السلبيات والايجابيات التى تواجهها اللغة العربية من الانتشار العالمى للذكاء الاصطناعي.

يرتبط يوم اللغة العربية بقرارٍ صادرٍ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 18 ديسمبر 1973، نصّ على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعة اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة، ذلك على الرغم من أن النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة تتحدّث بلغاتٍ أخرى غيرها. بناءً على ذلك القرار، اعتمدت اليونسكو اليوم العالمي للغة العربية عام 2012 للاحتفال بهذه اللغة سنوياً؛ انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد اللغات وتنوع الثقافات تحت مظلة الأمم المتحدة، التي اعتمدت بدورها شعارًا متميزًا لليوم العالمي للغة العربية يرمي إلى توعية العالم بتاريخها المشرّف وأهميتها العظمى، ويتجلّى ذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة.