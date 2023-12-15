"قوتنا في أسرتنا" ندوة بمكتبة مصر الجديدة للطفل غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، في الساعة الحادية عشر من صباح غدٍ، السبت، ندوة بعنوان "قوتنا في أسرتنا"، تهدف إلى تقديم نماذج إنسانية لمن عانوا من التحديات والصعوبات والضغوط النفسية وخاصة من متحدي الإعاقة.

كما أن الهدف ليس إظهار هذه النماذج فقط بل للاستفادة منهم فى التعليم وتوجيه الآخرين، ومواجهة الصعوبات وإظهار قدرتهم على التفوق فى المجالات والعلوم المختلفة، ندوة قوتنا فى أسرتنا تنفذ بالتعاون مع فريق طموح للكنوز البشرية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن هذه الندوات تأتي من منطلق حرص جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، حرصها المجتمعي على احتواء الأسرة والاهتمام بها من كافة الجوانب، وتوعيتها بكل ما تتعرض إليه من ضغوط ، منوها أن أحد أهم مهام الأسرة هي تربية الأبناء، وأسلوب تربية الأبناء فن يجب الاهتمام به وسوف تقدم الندوة نماذج مشرفة من متحدى الاعاقة ذوى الهمم.

يشارك في الندوة عبدالرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، وكابتن عبدالمجيد طاحون، مدير الرعاية الصحية بـأحدى شركات الادوية وبطل رياضي ومبتكر ومصور، والدكتور طارق أبو الوفا المستشار الثقافي لفريق طموح الحاصل على دكتوراة في التاريخ الإسلامي بمرتبة الشرف الأولي ودكتوراة في التربية الخاصة.

وأسامة أحمد ماجستير علوم اعاقة جامعة الزقازيق وأخصائي اعاقة بصرية للتاهيل النفسي لذوي الإعاقة البصرية بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين ومدرب تكنولوجيا المساعدة للتأهيل النفسي لذوي الإعاقة البصرية، بطل برالمبي في ألعاب القوى وحاصل علي بطولة أفريقيا ١٥ سنة متتالية في العاب القوى ولاعب بمنتخب مصر بكرة الهدف للمكفوفين ونائب رئيس الإتحاد المصري لالعاب المكفوفين الأسبق.

كما تلقى شهد عبدالرحيم الحبشي كفيفة أزهرية طباخة ماهرة ومذيعة أون لاين وحافظة كتاب الله كله بأحكامه كلمة بعنوان فما ظنكم برب العالمين، كما يلقى أشرف عبدالهادي مسئول التوعية الاثرية بفريق طموح كلمة موجزة عن أهمية وتاريخ منطقة مصر الجديدة، يتخلل اليوم ندوة بعنوان الدعم والتاهيل النفسي لفئات المجتمع عامة وذوي الهمم خاصة.

بجانب ورشة ومعرض للمشغولات اليدوية لذوى الهمم، وفقرة العاب قوى وكارتية لذوى الإعاقة و ورشة اكسسوار بجانب معرض اكسسوار لمتحدى الإعاقة، وختامها إنشاد دينى للمنشد محمد حمدي.