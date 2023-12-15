شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خورشيد ينعى زوجته بتلك الكلمات بعد رحيلها نتيجة أزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فيصل خورشيد زوجته بكلمات مقتضبة عبر حسابه على موقع فيس بوك وكتب: "زوجتي في ذمة الله ربنا يرحمك يا آمال"، وذلك بعدما طلب في بداية الشهر الجارى، وتحديداً قبل أسبوع فى الرابع من ديسمبر، الدعاء لها عبر حسابه على فيس بوك أيضاً.

وكان المونولوجيست فيصل خورشيد أعلن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مرض زوجته وعلق، "فضلا وليس أمرا ادعوا لزوجتى بالشفاء فهى ترقد حاليا في العناية المركزة".



فيصل خورشيد ينعى زوجته

حزن فيصل خورشيد على فن المونولوج

كما أعرب مؤخرا المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"الخليج 365": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.

وأضاف خورشيد، فى حديثه، أنه قرر أن يغنى مهرجانات؛ لأنها هى التى ستكون الطريق للعيش حاليًا، خاصة أنها أصبحت مسيطرة على كل الاحتفالات والأفراح، موضحًا أنه بالفعل كتب منذ فترة أغنية، تقول كلماتها:

قررت أغير اسمى وهبقى حمو شيكا .. واخد تصريح نقابة اشمعنى حمو بيكا

هسيب المنولوجات ما بتأكلش عيش .. وأغنى أغانى شعبى وأسيب كمان بقشيش

أغنى أغانى حلوة نويت أعمل جروب .. ولو رفضوا الأغانى أرفعها على اليوتيوب