“هيئة الترفيه” تطلق أعمال ملتقى التوظيف للبرنامج التأهيلي

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال ملتقى التوظيف للبرنامج التأهيلي المندرج تحت مبادرة صنّاع السعادة التابعة للهيئة العامة للترفيه (جيا)، بعدد من البرامج وورش العمل الهادفة لتنمية القطاع الترفيهي، وزيادة التوظيف في القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وشهد الملتقى الذي يستهدف حديثي التخرج والباحثين عن العمل مجموعةً من اللقاءات التعريفية مع الشركات المشاركة، وعددا من المقابلات الشخصية، بالتعاون مع نخبة من الشركات العاملة في قطاع الترفيه.

ويتضمن البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف عدة برامج تصل مدة كل واحد منها إلى 12 شهرا، بالتعاون مع جامعات وأكاديميات عالمية مرموقة، ويستهدف 1000 طالب وطالبة، يتم تدريبهم على التخصص في مجالات إدارة الوجهات الترفيهية، وإدارة الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات، وتصميم التجربة الترفيهية، إضافة إلى عدد من التخصصات الإضافية.

وتستمر الهيئة العامة للترفيه من خلال برامجها ومبادراتها في تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في القطاع؛ عبر مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية، مثل برنامج قادة الترفيه، وبرنامج زمالة الترفيه، والدورات القصيرة، والمنصة التدريبية الإلكترونية، بالتعاون مع عدد من الجامعات والأكاديميات العالمية المتخصصة في قطاع الترفيه ومجالاته المتعددة.