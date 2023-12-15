ميرنا وليد - بيروت - يحتل فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds" المرتبة الاولى عالمياً بعدما حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض، حيث وصلت إيراداته منذ طرحه في الـ 17 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى 260 مليونًا و 359 ألف دولار.
وانقسمت إيرادات فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds"الذي وصلت مدته إلى ساعتين و37 دقيقة، بين 137 مليونا و659 ألف دولار بشباك التذاكر الأميركي، و122 مليونًا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.
الفيلم من إخراج المخرج العالمي فرانسيس لورانس، ومن بطولة كل من النجورم توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيراداته العالية في دور العرض.."The Hunger Games: The Ballad of Songbirds" يستمر في نجاحه العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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