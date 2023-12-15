بالأبيض الأنيق..روان بن حسين تستعرض أنوثتها وجمالها بإطلالة رائعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الكويتية بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور مع الجمهور تألقت فيها بلوك رائع فائق الأناقة إرتدت فيه توب سترة باللون الأبيض واسعة ذات اكمام طويلة زينت بالأزرار الذهبية وزخرفات جميلة، وإرتدت معها سروال أسود ضيق، وتركت روان شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



يذكر أن روان كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.

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