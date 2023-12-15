ميرنا وليد - بيروت - نشرت السيدة أمونة عيد زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى، مجموعة صور لإبنتهما الوحيدة تاليا، وقد ظهرت بإطلالة لطيفة للغاية خاصة بعيد الميلاد المجيد.

وخطفت تاليا الأنظار بخفة دمها وجمالها، وأكد المتابعون بشكل كبير على الشبه بينها وبين والدتها.

وقد شاركت أمونة عيد، زوجة طوني عيسى، الجمهور صورة رومانسية لهما عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر الإثنان وهما يرتديان ملابس متشابهة، إذ ارتدى كل منهما قميصاً باللون الأبيض، ووجهت أمونة عيد رسالة رومانسية لـ طوني عيسى، أعربت من خلالها عن حبها له، إذ قالت: "أحبك أبو تاليا".

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة طوني عيسى حديث الجمهور بخفة دمها.. وهكذا تحتفل بعيد الميلاد المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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