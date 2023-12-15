خاص وبالفيديو - ريمون صليبا : هذه أسباب ارتياحي في العمل مع فريد وماهر الصباغ .. وأنا مُعنف في " مش بس عالميلاد "

ميرنا وليد - بيروت - الممثل ريمون صليبا هو مسؤول عن ملايين الضحكات التي ضحكها المشاهدين بسببه، وكيف لا وهو الذي يتمتع بموهبة التمثيل وخفة الظل والخبرة في إمساك مفاتيح إدخال الضحكة إلى قلوب الناس.



أول عمل مسرحي له كان "نوسي نوسي" للشحرورة الراحلة صباح والممثل كريم أبو شقرا، ثم كرت سبحة أعماله التمثيلية التي تنوعت بين المسرحية والتلفزيونية والشانسونييه والستاند أب كوميدي وسيطر على أغلبها الطابع الكوميدي، وحاز صليبا على عدد كبير من الأوسمة والتكريمات.

وبعد غياب عن خشبة المسرح يعود صليبا إليها من خلال مسرحية "مش بس عالميلاد"، التي انطلق عرضها على مسرح "جورج الخامس" أدونيس، وهي مسرحية غنائية خاصة بالميلاد للأخوين فريد وماهر الصباغ، ومن بطولة الفنانة كارين رميا والفنان يوسف الخال، وتعرض المسرحية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.

وفي لقاء أجرته مع الممثل ريمون صليبا سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، تحدث عن دوره في العمل وعن التعامل مع الأخوين فريد وماهر الصباغ.

من ناحية أخرى تطرق صليبا إلى اضحاك الناس بطريقة رصينة بعيدة عن الإباحية، كما تحدث عن مشاركته في الإنتخابات البلدية وعما إذا كان من الممكن أن يكرر الخطوة.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق: