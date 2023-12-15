"الطيب والصديق".. سليمان عيد ينعى الفنان عادل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان سليمان عيد، صديقه الفنان عادل أنور الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

ونشر سليمان، صورة الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الفنان الطيب والصديق عادل أنور.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وأعلن خبر وفاة عادل أنور شقيقه "أبو الليف"، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".

فيما كشف الفنان خالد محروس، عن موعد تشييع جنازة الفنان عادل أنور شقيق أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق:"صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الرحمن في مساكن الظباط بجوار مدرسة الأهرامللتعليم الأساسي بالرماية".

جدير بالذكر أن، الفنان عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، من مواليد 9 يناير 1965، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاض عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها".