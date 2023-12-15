محمد عادل إمام: "أبو نسب.. أول فيلم عربي يعرض في بولندا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم محمد عادل إمام، عن عرض فيلمه السينمائي الجديد "أبو نسب" في بولندا، مؤكدا أنها تعد المرة الأولى التي يعرض فيها فيلم عربي هناك.

ونشر إمام، أحد بوسترات العمل التي تجمعه مع الفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبو نسب.. أول فيلم عربي يعرض في بولندا".

وكان المخرج رامي إمام، طرح أمس الخميس، الإعلان الرسمي لـ "أبو نسب" المقرر طرحه بالسينمات يوم 21 ديسمبر الجاري، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله..الإعلان الرسمي لـ أبو نسب، ان شاء الله في جميع السينمات في مصر يوم ٢١ ديسمبر وجميع الدول العربية ٢٨ ديسمبر".

وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.