هاجر أحمد تؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - أدت الفنانة هاجر أحمد، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بصحبة زوجها.

ونشرت هاجر، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لبيك اللهم لبيك.. ‎الحمد لله الذي أبلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء".

وأضافت: "النهاردة أول يوم في السنة الجديدة لزوجي أحمد، ‎تمت في بيت ربنا يا رب يجعل عمرك كله بركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا بإذن الله، ‎كل عام وانت الى الله أقرب وأكرم".

واحتفلت هاجر أحمد في 27 يوليو 2021، بزواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد بحضور أهل وأصدقاء العروسين، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

يذكر أن، آخر أعمال هاجر أحمد، فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، ويزو، محمد محمود، كريم عفيفي، أوتاكا، وإخراج عمرو صلاح. وأيضا فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.